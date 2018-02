Beatrix is jarig: krijgt jaarlijks ruim 1,5 miljoen cadeau (plus AOW)

Prinses Beatrix is vandaag 80 jaar oud geworden. Maar of ze nu een monumentale leeftijd bereikt of niet: de voormalig vorstin kan ieder jaar rekenen op een royaal cadeau van de belastingbetaler.

Beatrix deed op 30 april 2013 afstand van de troon, maar de gepensioneerde koningin hoeft het sindsdien niet te doen met een normaal pensioen. Net als de zittende koning en koningin heeft het afgetreden staatshoofd namelijk een grondwettelijk recht op een uitkering van de staat.

1,5 miljoen

Voor Beatrix is die uitkering vastgesteld op 1.529.000 euro per jaar. Maar voor ze zich (te) rijk rekent: ruim 1 miljoen euro daarvan is bedoeld voor uitgaven aan de hofhouding en materiële kosten. De overige 510.000 euro mag de prinses bijschrijven als persoonlijk inkomen.

Ter vergelijking: koning Willem-Alexander krijgt 902.000 euro loon en ruim 4,7 miljoen voor personele en materiële uitgaven. Máxima moet het doen met 976.000 euro, waarvan 358.000 euro persoonlijk inkomen is.

+ AOW

Gelukkig voor de koningin hoeft ze niet van haar 1.529.000 euro per jaar rond te komen. Want zelfs ex-monarchen hebben, net als iedere andere Nederlander, recht op AOW nadat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

De AOW voor een alleenstaande bedraagt netto 888,87 euro per maand. Op jaarbasis komt dat neer op 10.666 euro. Dat is nog exclusief 71,42 euro bruto aan vakantiegeld per maand. Ook daar heeft een ex-koningin gewoon recht op.

Goede doelen?

Toen Beatrix in 2003 voor het eerst AOW kreeg liet de RVD weten dat het bedrag in een potje zou worden gestopt voor goede doelen. Of dat nog steeds het geval is, is onduidelijk. De RVD reageerde vandaag niet op vragen hierover.