Minstens half miljoen werkenden krijgen geen vakantiegeld: 'Ga niet zomaar akkoord'

Vooral mkb-bedrijven

"We begrijpen goed dat ondernemers in zwaar weer zitten", zegt de woordvoerder. "Natuurlijk heb je het financieel zwaar als je nu geen omzet haalt met je horecazaak. Tegelijkertijd komt de overheid ondernemers ruim tegemoet. Ze hoeven het loon en vakantiegeld dus niet volledig zelf te betalen."

Uit het onderzoek van CNV blijkt dat het vooral midden- en kleinbedrijven zijn die geen vakantiegeld willen uitkeren. "We zien het eigenlijk in alle sectoren, al speelt het bij technische bedrijven net iets vaker", vertelt Van Zwieten.

Uitstel of spreiden

Er zijn ook ondernemers die het vakantiegeld later of gespreid betalen. "Dat is in elk geval een betere optie", vindt de woordvoerder van CNV. "Dan krijgen werknemers hun geld later alsnog en heeft het geen gevolgen voor een eventuele uitkering."

