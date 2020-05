Weer veilig naar kantoor? Zorg voor goede ventilatie

RIVM: ventileer ruimtes

Het RIVM is in elk geval duidelijk. Mensen met een contactberoep krijgen het advies: "Ventileer ruimtes waar klanten komen zo veel als mogelijk door bijvoorbeeld ramen te openen", schrijft het Rijksinstituut.

Ook hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss zei eerder tegen NRC: "In een kleine, slecht geventileerde kamer is meer infectierisico dan in een grote, goed geventileerde hal." Kortom: goede ventilatie is belangrijk. Ook op het werk.

Checken: is het ventilatiesysteem aan?

Hoe weet je nou of je kantoorruimte goed geventileerd is en of je veilig aan het werk kan? "Als je met weinig mensen in een grote kantoortuin werkt, hoef je je niet al te druk te maken", zegt ingenieur en directeur van Bba Binnenmilieu Atze Boerstra. Al moet het ventilatiesysteem wel altijd aanstaan. Zo'n systeem brengt verse, nieuwe lucht naar binnen en oude lucht naar buiten. Die luchtverversing is bij alle ruimtes – klein of groot – belangrijk, benadrukt Boerstra.

Wie terugkomt op een kantoor dat een tijd dicht is geweest, doet er dus goed aan even langs te gaan bij de facilitaire dienst om te checken of het mechanische ventilatiesysteem weer aan is gezet.