Antillen meegesleept in olieconflict tussen VS en Venezuela, crisis dreigt

Het olieconflict tussen het Amerikaanse bedrijf ConocoPhillips en Venezuela zorgt voor onrust op de Antillen. Premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao vreest een 'verwoestende economische en sociale impact' nu ConocoPhillips beslag wil laten leggen op de Venezolaanse olievaten die daar aankomen.

ConocoPhillips heeft in een arbirtragezaak van de International Chamber of Commerce (ICC) toestemming gekregen om beslag te leggen op goederen en middelen van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij ​PDVSA op de eilanden Aruba, Curaçao, Bonaire en Sint-Eustatius. Het beslag is onderdeel van een juridische poging van ConocoPhillips om 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) te verhalen op PDVSA voor geleden schade.

Potentiële crisis

Op Curaçao staat de Isla-raffinaderij. Die is van groot economisch belang voor het eiland. Hier worden dagelijks 335.000 vaten ruwe Venezolaans olie verwerkt. Als PDVSA besluit geen olie meer te verschepen naar de raffinaderij om beslaglegging te voorkomen, dreigt er 'een potentiële crisis' te ontstaan op het eiland, zei Rhuggenaath gisteren tegen persbureau Reuters.

Het stilleggen van de raffinaderij, door gebrek aan grondstoffen, zou een flinke klap zijn voor de oliesector die zeer belangrijk is voor de werkgelegenheid en de inkomsten van Curaçao. De Isla-raffinaderij draagt voor 10 procent bij aan het bruto binnenlands product (bbp), levert 1100 directe banen en naar schatting 4000 indirecte banen op.

De angst van Ruggenraath lijkt terecht. PDVSA reageerde niet direct op een verzoek om commentaar van RTL Z, maar een anonieme bron binnen PDVSA zegt tegen Reuters dat het bedrijf al gestopt is met het verschepen van ruwe olie naar de raffinaderij.

Inkomsten misgelopen na nationalisatie

ConocoPhillips eist de compensatie omdat de toenmalige Venezolaanse president Hugo Chávez tien jaar geleden de olie-industrie in zijn land nationaliseerde. Hierdoor werden de bedrijven die ConocoPhillips in Venzuela had onteigend.

Daar wil het bedrijf geld voor zien. De ICC bepaalde eind vorige maand dat PDVSA 2 miljard dollar moet betalen aan ConocoPhillips, maar dat is nog niet gebeurd. ConocoPhillips wil ook beslag leggen op een opslagruimte van PDVSA op Bonaire.

Raffinaderij gekocht voor 1 gulden

De Isla-raffinaderij was tot 1985 in handen van Shell. Dat wilde de fabriek in eerste instantie sluiten omdat het verliesgevend was door de gestegen prijs van Venezolaanse ruwe olie. Vanwege de banen die het opleverde wilde Curaçao het openhouden.

Het eiland kocht de Isla-raffinaderij voor 1 gulden. Staatsbedrijf RdK verhuurt het nu al jaren aan PDVSA, dat hier maar al te blij mee is. De raffinaderij is helemaal ingericht op het verwerken van de zware Venezolaanse olie.

De toekomst van de raffinaderij staat onder druk. Niet alleen doordat er sinds de beslaglegging geen ruwe olie meer is aangevoerd vanuit Venezuela maar ook omdat het contract met PDVSA eind 2019 afloopt. Bijna was er een deal met het Chinese bedrijf Guangdong Zhenrong Energy maar dat bleek niet genoeg middelen te hebben voor de aankoop. Een nieuwe kandidaat heeft zich nog niet gemeld.

'Smokkel loopt de spuigaten uit'

Venezuela, waar het economisch slecht mee gaat, lag Curaçao begin dit jaar ook dwars. President Nicolas Maduro sloot in januari de grens met met Aruba, Bonaire en Curaçao, eilanden die deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Reden was dat de smokkel tussen zijn land en de eilanden wat hem betreft de spuigaten uitloopt.

Curaçao ligt op 80 kilometer van het Latijns-Amerikaanse land. De eilanden importeren veel groente en fruit uit Venezuela. De blokkade zou in eerste instantie 72 uur duren. Uiteindelijk gingen de grenzen begin april weer open.