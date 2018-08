Aantal openstaande vacatures stijgt verder, krapte neemt toe

De arbeidsmarkt wordt krapper en krapper. Het aantal openstaande vacatures was afgelopen kwartaal zelfs een stukje hoger dan voor de crisis, eind 2007. Meer mensen krijgen dan ook een vaste baan aangeboden.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eind juni stonden er 251.000 vacatures open, 16.000 meer dan een kwartaal eerder en 2000 meer dan het vorige record uit eind 2007. Voor de vergelijking: op het dieptepunt van de markt, halverwege 2013, waren er maar 91.000 openstaande vacatures in Nederland.

Vooral in de handel, zakelijke dienstverlening en zorg staan op dit moment veel vacatures open. De meeste kwamen erbij in de handel (+4000) en de horeca (+3000). Alleen in de financiële dienstverlening was een klein dipje in beschikbaar werk.

Gespannen arbeidsmarkt

Intussen nam het aantal werklozen af met 14.000 tot 354.000. Daardoor zijn er nu 1,4 werklozen per openstaande vacature. De arbeidsmarkt is daarmee voor het derde kwartaal op rij 'gespannen': er is veel vraag naar mensen, maar relatief weinig aanbod.

Er zit wel aardig wat beweging in de arbeidsmarkt. Er ontstonden afgelopen kwartaal 298.000 nieuwe vacatures en in diezelfde periode werden er 282.000 vervuld. Die cijfers waren niet eerder zo hoog, aldus het CBS.

Meer vaste banen

Intussen krijgen meer mensen een vast contract van hun baas. Afgelopen kwartaal kregen 159.000 meer mensen een vaste baan dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, terwijl het aantal flexwerkers maar met 3000 groeide.

Ook zijn minder mensen langdurig werkloos: afgelopen kwartaal waren 128.000 Nederlanders een jaar of langer op zoek naar werk. Dat zijn er 44.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Lees ook: Iedereen aan de vaste baan, die stiekem niet meer zo vast is