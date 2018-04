Aantal ongelukken op werk stijgt vierde jaar op rij

Het aantal ongelukken op de werkvloer blijft maar stijgen. Vorig jaar steeg het aantal meldingen van arbeidsongevallen met maar liefst 12 procent. Vooral kleine bedrijven hebben vaak te weinig oog voor veiligheid.

Dat blijkt uit ongevallencijfers van de inspectie SZW over 2017. Volgens de inspectie heeft slechts een kwart van de bedrijven belangrijke risico's geïnventariseerd.

Grote bedrijven hebben de veiligheid vaak wel op orde. Kleine bedrijven - waar zo’n 40 procent van de werknemers werkt - schieten hierin vaak tekort en brengen niet of nauwelijks in kaart welke risico’s er zijn. Veel ongevallen vinden bij kleine bedrijven plaats.

Stijgingen vier jaar op rij

Vorig jaar werden in 4250 arbeidsongevallen gemeld bij de inspectie SZW, dat is 12 procent méér dan het jaar ervoor. Het is het vierde jaar op rij dat het aantal meldingen stijgt.

Het werkelijke aantal ongevallen ligt waarschijnlijk nog hoger, want veel ongevallen worden niet eens gemeld om een onderzoek van de inspectie te voorkomen. Bedrijven die verzuimen een ernstig ongeluk te melden riskeren wel een forse boete.

Lichtpuntje

Er was één lichtpuntje in 2017: het aantal dodelijke slachtoffers valt wel lager uit en komt op 50, tegen 70 in 2016. In de bouw gaat het vaak mis, in de afvalverwerking, en bij vervoer en opslag.



Vooral heftrucks maken opvallend vaak slachtoffers, zegt Patrick van de Sande, secretaris van de Stichting Arbeidsongevallen. Bij zeker één op de tien dodelijke ongevallen de afgelopen jaren was een heftruck betrokken. Soms komt dat door gebrek aan training. In andere gevallen wordt een ongeluk veroorzaakt door een moment van onoplettendheid, of defecten aan de apparatuur.