50PLUS en ouderenbonden willen referendum over 'aflosboete'

Met een actiesite proberen de partij 50PLUS en ouderenbonden handtekeningen op te halen voor een referendum over het afschaffen van de wet-Hillen.

Met het referendum willen de actievoerders voorkomen dat de wet Hillen in 2019 wordt afgeschaft. Met het geleidelijk afbouwen van de wet, die in 2005 werd ingevoerd, verdwijnt het belastingvoordeel voor mensen die hun hypotheek bijna helemaal of helemaal hebben afgelost.

Hierdoor worden huiseigenaren met een grotendeels of helemaal afgeloste hypotheek niet langer anders behandeld dan overige woningbezitters. De wet-Hillen werd vooral in het leven geroepen voor het stimuleren van aflossen, maar die prikkel is volgens het kabinet niet langer nodig. Dit omdat huizenbezitters sinds een aantal jaar verplicht binnen dertig jaar hun hypotheek volledig moeten aflossen.

'Dubbel geraakt'

Tegenstanders van het afschaffen van de wet spreken over een 'aflosboete', omdat in de nieuwe situatie mensen die hun huis hebben afbetaald belasting moeten gaan betalen over het eigenwoningforfait, ofwel de waarde van hun huis.

De actievoerders vinden dan ook dat mensen die hun hypotheek afgelost hebben dubbel geraakt worden. "Ze moeten voortaan het eigenwoningforfait betalen maar kunnen geen hypotheekrente meer aftrekken."

Maar volgens Johan Conijn, bijzonder hoogleraar woningmarkt aan de Amsterdam School of Real Estate, valt dat wel mee. Hoe noemt de financiƫle 'schade' voor deze groep, die hij schat op 600.000 huishoudens, 'heel beperkt'.

300.000 handtekeningen nodig

Mensen kunnen hun handtekening indienen door het formulier te downloaden van de actiesite en de site van de Kiesraad, en die uitgeprint en ingevuld op te sturen. In de inleidende fase, tot 18 januari, moeten er 10.000 handtekeningen worden opgehaald.

Is dat gelukt, dan moeten er uiteindelijk 300.000 handtekeningen komen om het landelijke referendum definitief door te laten gaan.

Waar gaat de wet-Hillen over?

