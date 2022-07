Rechtbank wijst verzoek Amber Heard om Depp-zaak te verwerpen af

Depp had zijn ex-vrouw Heard aangeklaagd vanwege een opiniestuk dat ze had geschreven. Daarin portretteerde ze zichzelf als slachtoffer van huiselijk geweld. Ze noemde in het artikel in de Washington Post geen naam, maar volgens de acteur was het overduidelijk dat het over hem ging. Hij stelde dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden en eiste een schadevergoeding.

Na een lang proces, waarvan de wereld smulde omdat het live werd uitgezonden, kreeg Depp de jury aan zijn zijde. Heard moet Depp 10 miljoen dollar betalen.

Heard kan nog beroep aantekenen tegen deze uitspraak. De verwachting is dat haar advocaten dat ook gaan doen.