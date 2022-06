Harvey Weinstein eist 5 miljoen dollar van automaker Stellantis

Voormalig filmproducent Harvey Weinstein (70) eist 5 miljoen dollar (ongeveer 4,7 miljoen euro) schadevergoeding van automaker Stellantis. Volgens Harvey, die momenteel in de gevangenis zit wegens seksueel misbruik, is de automaker verantwoordelijk voor een ongeluk dat hij in 2019 had met een auto van het merk Jeep.

Hij heeft bij een rechtbank in New York zijn aanklacht ingediend tegen de maker van Jeep, Fiat Chrysler, sinds 2021 onderdeel van Stellantis. Het conglomeraat, dat zijn hoofdkantoor in Hoofddorp heeft, liet weten zich krachtig te zullen verdedigen tegen de aanklacht. lees ook: Hof van beroep New York: 'Harvey Weinstein moet straf uitzitten' Harvey zegt dat hij op 17 augustus 2019 met zijn Jeep een botsing met een hert probeerde te vermijden. Het voertuig zou toen niet correct geremd hebben, waarop de auto kantelde. Hij liep daarbij zware verwondingen op met volgens hem permanente gevolgen.