DI-RECT en Eefje de Visser grote winnaars Edison Popprijzen

De winnaars van de Edison Pop zijn enkele weken geleden door de jury bepaald. De Edisons voor Album en Song worden beschouwd als de belangrijkste categorieën. In de categorie Album heeft Eefje de Visser met haar album Bitterzoet gewonnen. Daarmee versloeg ze Kevin met Animal Stories en Typhoon met Lichthuis. In de categorie Song won DI-RECT met het 'coronalied' Soldier On. De band versloeg Racoon met Het is al laat toch en Bilal Wahib met Tigers.