Famke Louise biedt excuses aan voor #ikdoenietmeermee: 'Gun mij ruimte om te groeien'

Nadat ik het filmpje met de # maandag gepost had, ben ik de ochtend daarop overladen met telefoontjes. De mainstream media koos mij als potentieel aanspreekpunt en daar bovenop kwam ook een breuk met mijn management. Al met al, niet mijn beste dag. Dit alles heeft geleid tot het feit dat ik alleen en onvoorbereid bij Jinek aan tafel schoof. Niemand heeft mij iets verplicht, maar toch dacht ik het verschil te kunnen maken. Dat te hebben gezegd realiseer ik me de ernst van ongefundeerde uitspraken doen. Gisteren aan tafel was ik zenuwachtig en heb ik niet mijn verhaal kunnen doen zoals ik dat graag wilde. Ik ben geen wetenschapper, arts, viroloog of politicus en dat heb ik ook nooit beweerd. Het is nooit mijn intentie geweest om mensen aan te sporen om laconiek om te gaan met de maatregelen die getroffen zijn rondom het Coranavirus. Ik heb respect voor alle zorgmedewerkers en ik heb begrip voor allen die hiermee geconfronteerd worden op dagelijkse basis. De bedoeling bij Jinek was om een ander perspectief te bieden en toch een beetje het tegengeluid te kunnen geven. Ik ben een doorzetter en wilde dus daad bij het woord stellen door mijzelf kenbaar te maken op tv, wat ik niet had kunnen voorzien was de totale stilte en gebrek aan support om mij heen. Alhoewel ik dit niet heel verrassend vind, had ik wederom de situatie iets beter kunnen inschatten. Ik ben geen slachtoffer en wil daarom ook nu mijn verantwoordelijkheid dragen. Ik kondig daarom aan dat ik die video weghaal omdat ik niet meer achter die boodschap sta. Ik ga even een stap achteruit doen, reflecteren en op zoek naar een bijzonder, inspirerend en die gespecialiseerd is in pandemieën om mij te educaten over deze situatie en wellicht met mij het podium wil delen. Ik hoop dat jullie mij de ruimte gunnen te kunnen groeien. Ik wil mijn excuses aanbieden aan allen die zich gekwetst of verward hebben gevoeld en beloof beter mijn best te doen. Veel liefs, Famke Louise