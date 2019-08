Davina Michelle vanavond in voorprogramma Pink: 'Ik ben bloednerveus'

"Het wordt voor mij echt een emotionele belevenis", zegt Michelle tegen BuzzE over haar show op het Malieveld in Den Haag. Twee jaar geleden bracht ze op haar YouTube-kanaal een cover uit van Pink’s hit What About Us en die video kwam ook terug bij de Amerikaanse zangeres.

'Extra bijzonder'

"Daar is het allemaal mee begonnen", zegt ze nu. "Het heeft heel veel deuren voor mij geopend. Daarom is dit optreden voor mij extra bijzonder."