Disney-acteur Cameron Boyce overleden op 20-jarig leeftijd

Cameron acteerde al vanaf zijn negende levensjaar en was één van de sterren van tv-zender Disney Channel. Daar speelde hij mee in de serie 'Jessie' en de films 'Descendant' en 'Descendants 2'. Ook kreeg hij een rol in de bekende film 'Grown Ups'.

Cameron was pas 12 jaar toen hij de rol van Luke Ross kreeg in Jessie. De rol werd speciaal voor hem geschreven, want de makers waren erg onder de indruk van Cameron tijdens zijn auditie. Hij speelde uiteindelijk in bijna honderd afleveringen mee.