Geld verdienen met pakketjes aannemen voor je buren: Heidi is een 'buurtpunt'

Voor veel mensen is het vast herkenbaar. Dat je schoorvoetend naar de buren loopt om het zoveelste pakketje af te halen omdat je zelf niet thuis was. Heidi kreeg zoveel pakjes uit de straat dat ze besloot een officieel afhaalpunt te worden.

Heidi melde zich aan bij Homerr, een bedrijf dat zorgt dat particulieren en winkeliers pakketbezorgpunten worden. Iedereen in haar wijk kan op aangegeven tijden pakjes ophalen en versturen bij Heidi. Ze krijgt 40 cent per pakketje. "Ik nam altijd al alle pakketjes van de buurt aan en toen zag ik een oproep van Homerr voorbijkomen op Facebook dus ik dacht 'Dat is wel wat voor mij'."

Heidi is vaak thuis dus voor haar is het een handige manier om wat extra's te verdienen.

In de zomer loopt het storm

"Soms krijg ik één pakje per dag en soms wel 12. Ik denk dat het straks in de zomer weer storm gaat lopen als iedereen badpakken gaat bestellen die in alle maten besteld worden en terug moeten."

Via Hormerr ​zijn er inmiddels 700 plekken in winkels en bij mensen thuis, waar pakketjes kunnen worden opgehaald en afgeleverd. Ook PostNL merkt dat mensen steeds meer behoefte hebben aan plekken in hun buurt om hun pakketjes op te halen. Zij hebben inmiddels 3.000 afhaalpunten in winkels of supermarkten. Ook hebben ze 50 pakket- en briefautomaten geplaatst. Waar je met een code je pakje uit een automaat kunt halen.

Kwetsbaar voor inbrekers

Martijn Arets, onderzoeker platformeconomie van de Universiteit Utrecht weet wel waarom er steeds meer van dit soort thuispunten komen. "Het is een soort sociaal netwerk. Mensen die veel alleen thuis zitten krijgen zo contact met mensen in de buurt. En ze verdienen een klein extra'tje." Daarnaast is het handig dat de bezorgbusjes niet drie keer per dag door de straat hoeven te rijden.

Maar het heeft ook nadelen. "Je bent kwetsbaarder voor inbrekers als mensen weten dat er veel pakketjes bij je thuis liggen. Bovendien is het nog maar de vraag of mensen op de afgesproken tijden bij je langs komen, en niet de hele dag door aanbellen." Van dat laatste heeft Heidi geen last. Ze heeft duidelijk een bordje met openingstijden op haar deur hangen. "En als ik even weg wil dan kan ik dat gewoon aangeven op de site."

