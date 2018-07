Bij de meeste supermarkten kan kind energiedrankje blijven kopen

Veel supermarkten hebben geen concrete plannen om te stoppen met de verkoop van energiedrankjes aan jonge tieners. Eerder vandaag maakten Aldi en Lidl bekend de drankjes niet meer te willen verkopen aan kinderen onder de 14.

Supermarkt Albert Heijn zegt wel een leeftijdsgrens in te willen stellen, maar het bedrijf weet nog niet wanneer die regels ingevoerd zouden kunnen worden of tot welke leeftijd het verbod zal gelden. Een woordvoerder zegt dat een verbod ingewikkeld is, omdat de supermarktketen zich moet houden aan afspraken met leveranciers als Red Bull en Monster. Wel haalde Albert Heijn vorig jaar al de halveliterblikken van Monster uit de schappen.

Energiedrankjes zijn slecht voor kinderen, vanwege de grote hoeveelheden suiker en cafeïne. Kinderartsen willen het liefst een verkoopverbod aan kinderen onder de 18. Volgens het Voedingscentrum kunnen kinderen van jonger dan 13 beter geen energiedrankjes drinken, oudere kinderen moeten het laten bij één blikje per dag.

Gezamenlijk verbod

Bij Jumbo kunnen kinderen nog wel terecht voor de blikjes energiedrank. Het bedrijf zegt niet van plan te zijn het voorbeeld van Aldi en Lidl te volgen. Ook Dirk, Dekamarkt en Deen voeren voorlopig geen verbod in.

Supermarkt Plus is wel voorstander van een leeftijdsgrens en wil die zelfs verhogen naar 18 jaar. Toch stopt Plus niet meteen met de verkoop van de drankjes. Het bedrijf wil eerst praten met andere supermarkten om tot gezamenlijke regels te komen. Ook Hoogvliet wil het beleid pas aanpassen als alle supermarkten dat doen.

Verslaafd aan energiedrankjes:

"Mijn vader was verslaafd, die belandde in het ziekenhuis met nierstenen." Jongeren lijken wel te weten dat energiedrankjes niet goed voor ze zijn, maar toch kunnen veel er niet vanaf blijven. Kinderartsen pleiten daarom voor een verbod op de verkoop aan jongeren onder de 18 jaar.

Bekijk hier de video:

Meer op rtlnieuws.nl:

Aldi stopt met verkoop energiedrankjes aan kinderen onder de 14