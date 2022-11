Heldhaftige Piet en Sinterklaas vatten winkeldief in de kraag na achtervolging

En dan komt Sinterklaas in beeld. De goedheiligman stond namelijk op het plein met enkele kinderen. Hij en Piet kwamen meteen in actie en zetten de achtervolging in. "De dader is vervolgens bij een paar winkels naar binnen gegaan", vertelt politiewoordvoerster Chantal Westerhoff aan Editie NL. Hij verstopte zich in het filiaal van Beter Bed en ging later ook bij Swiss Sense naar binnen, om uit het zicht te blijven. "Uiteindelijk hadden Sint en Piet de dief te pakken, maar hij was erg opstandig."

Boa in dagelijks leven

Geen wonder trouwens dat Sinterklaas zo kordaat handelde, in het dagelijks leven gaat hij niet gehuld met mijter en tabbert, maar is hij boa.

De man is aangehouden en zit vast. Het gaat om een 34-jarige man uit Almelo. Volgens de politiewoordvoerster zijn de koffers onbeschadigd gebleven. "Ze konden zo weer teruggelegd worden in de winkel."