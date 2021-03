Met voorkeurstemmen tóch de Kamer in: 'Opgelucht, maar het voelt dubbel'

Lisa Westerveld van GroenLinks zat gisteravond al ruim boven de 17.500 voorkeurstemmen. "Mijn vrienden houden per gemeente de stemmen in de gaten. Het moet heel gek lopen, wil ik het niet halen. Nijmegen moet de voorkeurstemmen nog bekend maken en daar woon ik. Tijdens de vorige verkiezingen heb ik daar de meeste stemmen gehaald."

'Zuur dat GroenLinks zo slecht scoorde'

De felicitaties stromen ook al binnen, waaronder van collega Paul Smeulders, de nummer 8 van de lijst. Hij behaalde niet genoeg voorkeurstemmen en moet dus plaats maken voor Westerveld, want GroenLinks haalde acht zetels in de Tweede Kamer. "Ik ben heel blij hoe hij dit oppakt, maar het is natuurlijk allemaal heel zuur", zegt Westerveld. "Het is zuur dat iemand z’n zetel kwijt is en dat GroenLinks zo slecht heeft gescoord."