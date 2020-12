Moeten premier Rutte en de koning een 'voorbeeldvaccinatie' halen?

'Niet op vooruitlopen'

EditieNL vroeg premier Rutte of hij zich als eerste zou willen laten vaccineren, voor het oog van tvcamera's. Een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat weten: "In Nederland volgen we netjes het vaccinatiebeleid. De premier zal zich ongetwijfeld – als het zover is – laten vaccineren. Maar hoe dat gaat gebeuren, daar gaan we nog niet op vooruitlopen."

Ook minister De Jonge wil niet vooruitlopen op hoe dat gaat gebeuren. Maar aangezien de minister nog maar 43 jaar is, zal hij niet bij de eerste groep zitten die in ons land gevaccineerd gaat worden. Het is de bedoeling dat ouderen en kwetsbaren als eerste aan de beurt zijn.

Balkenende positief

Oud-premier Jan Peter Balkenende zou een publiekelijke vaccinatie -live op tv- wel willen overwegen. Hij laat weten zeer positief te zijn over de vaccins. "Eventuele acties kunnen uiteraard alleen in overleg met anderen worden genomen, maar ik zou het wel overwegen", zegt de voorganger van premier Rutte.

Een advies aan Rutte wil hij niet geven. "Dat is niet mijn gewoonte", zegt Balkenende.