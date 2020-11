Snuffelende eekhoorn: visboer Dick brengt jaar na viral foto eerste boek uit

Genieten

En genieten dat doet Dick zelf ook. "Ik ben nu pas een kleine drie jaar fanatiek dieren aan het fotograferen en ik had echt nooit kunnen denken dat ik nu al een eigen boek zou hebben. Het is echt een heel mooi boek geworden. Er zit ook echt heel veel tijd in."

Gelukkig heeft Dick door zijn baan als visboer regelmatig tijd over voor zijn hobby. "Het visseizoen hier in Noordwijk is nu wel voorbij, dus we verkopen alleen nog in het weekend. Daardoor heb ik door de week extra veel tijd om te fotograferen."