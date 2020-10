It's a boy! Geslacht pandajong eindelijk bekend

Fan Xing, het pandajong dat onlangs geboren werd in het Ouwehands Dierenpark, is al bijna een half jaar oud. Maar of het nou een mannetje of vrouwtje is, was lange tijd onbekend. Tot nu: tijdens een gezondheidscheck is vastgesteld dat Fan Xing een mannetje is.

Dat meldt het Ouwehands Dierenpark op Facebook. "Het gaat goed met de kleine panda", schrijven ze bij een foto van het pandajong. Goede motoriek Fan Xing werd op 2 mei geboren en zit sindsdien met zijn moeder Wu Wen in het kraamhol. Voor een medische check werden moeder en jong onlangs even kort uit elkaar gehaald. Fan Xing werd gewogen en opgemeten, en zijn gebit, tandvlees en fysieke gesteldheid werd beoordeeld. "Het jong is energiek, krachtig en heeft een goede motoriek." Tijdens deze gezondheidscontrole kon ook gelijk het geslacht bepaald worden. Sabbelen op bamboe De laatste tijd begint het Fan Xing zijn omgeving steeds verder te verkennen en worden ook andere verblijven verkend. Het pandajong is ook al aan het 'sabbelen en knagen' aan bamboe, en leert ook al te klimmen en te vallen. Tot nu toe liet Fan Xing zich nog niet zien aan de bezoekers van de dierentuin, maar volgens het Ouwehands Dierentuin zal dat ergens in de komende weken gaan gebeuren. Vertederende nieuwe beelden van reuzenpandababy in Ouwehands Bekijk deze video op RTL XL Vertederende nieuwe beelden van reuzenpandababy in Ouwehands