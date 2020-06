Geniet er nog maar even van: regen en kou op komst

Vandaag is het in heel Nederland zomers, maar daar komt verandering in. Vanaf woensdag moeten we de paraplu en de jassen weer uit de kast halen.

Dit is voorlopig de laatste zomerse dag, met heel veel zonneschijn en lokaal misschien wel 30 graden in Limburg", zegt Martijn Dorrestein van Buienradar tegen Editie NL. "In de loop van de avond wordt de bewolking dikker en vannacht kan er in het noordoosten al een spatje regen vallen." Lees ook: Recorddroogte verhoogt risico op natuurbrand: zo droog is het bij jou De afgelopen tijd lag Nederland onder een hogedrukgebied, maar een lagedrukgebied gaat dat overnemen. "Morgen wordt de sluierbewolking dikker en wordt het gemiddeld nog maar 22 graden. 14 graden Vanuit het westen wordt een vochtigere lucht aangevoerd en kunnen er meer buien vallen. "Vanaf woensdag kan het elke dag gaan regenen. Dat zal niet heel veel zijn, maar het duurt zeker tot volgende week woensdag." In het weekend wordt het gemiddeld niet warmer dan 14 graden. "Die temperatuur hebben we nu 's nachts." 'Druppel op een gloeiende plaat' 2020 is tot nu toe droger dan het recordjaar 1976. "De neerslag van de komende dagen zal wel iets doen tegen de droogte, maar zeker niet genoeg. Het is een druppel op de gloeiende plaat." Na volgende week woensdag lijkt het zomerse weer terug te keren en komen de temperaturen weer boven de 20 graden uit.