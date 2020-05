Slecht nieuws voor hooikoortspatiënten: komende dagen veel pollen in de lucht

Niezen, tranende ogen en hoesten: de komende dagen worden niet best voor mensen die last hebben van hooikoorts. Door de droogte, in combinatie met de oostenwind, zijn er veel pollen in de lucht.

Het heeft dit weekend geregend, maar de komende dagen wordt er geen neerslag verwacht. "Er is een enorm neerslagtekort. Dit in combinatie met een oostenwind zorgt ervoor dat er veel pollen in de lucht zullen zitten", zegt Nicolien Kroon van Buienradar tegen Editie NL. Lees ook: Hooikoorts of coronavirus? 'Symptomen kunnen overlappen' Naar schatting heeft 1 op de 5 Nederlanders last van hooikoorts. Hooikoorts is een overgevoeligheid voor het stuifmeel van van grassen, planten en bomen. Die pollen adem je in en komen in je ogen. Als je hiervoor allergisch bent vallen de indringers je afweersysteem aan, waarbij het stofje histamine vrijkomt. Dat zorgt voor allerlei vervelende klachten. Wind blijft uit het oosten waaien Vooral voor patiënten in het binnenland zal het de komende dagen afzien zijn. "Aan de kust heb je er minder last van, maar daar moeten we natuurlijk ook niet met z'n allen naartoe vluchten." De wind, die de pollen vanuit Duitsland aanvoert, blijft de komende dagen uit het oosten waaien. Ook zit er nog geen neerslag in de verwachting. Daarnaast wordt er hier en daar al flink gemaaid.