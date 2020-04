Geen vakantie, wel vakantiedagen? 'Wees loyaal en neem ze op'

En dus zal de gedachte 'daar gaat de vakantie' door menig hoofd zijn geschoten. Extra vervelend als je al vakantiedagen had aangevraagd. EditieNL vroeg jullie wat jullie met vakantiedagen doen. Ruim 80 procent geeft aan nog even te wachten met het opnemen ervan. En dat is precies wat veel bedrijven willen voorkomen.

Wet versus realiteit

"Het is echt een groot probleem als iedereen na de coronacrisis tegelijkertijd op vakantie gaat", zegt arbeidspsycholoog Tosca Gort tegen EditieNL. Maar het is wel toegestaan. "Het is in de wet vastgelegd dat je als werknemer zelf mag bepalen wanneer je vakantie opneemt."