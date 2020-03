Nederlanders roepen op tot massaal applaus voor zorgmedewerkers

Misschien heb je de filmpjes wel voorbij zien komen: in Italië en Spanje werd zaterdag massaal geapplaudisseerd voor medewerkers in de zorg. Het plan is om in Nederland hetzelfde te doen.

Het idee luidt als volgt: dinsdag 17 maart gaan we om 20.00 uur drie minuten lang buiten applaudisseren. Met dat gebaar moeten Nederlanders de zorgmedewerkers een hart onder de riem steken in het gevecht tegen het coronavirus. "Onze zorg, hulpverleners en al die mensen die ons land draaiende houden strijden momenteel dag en nacht tegen het coronavirus/COVID-19. Zij vechten voor onze levens en onze maatschappij. Dit is een groot en luidruchtig applaus waard, een hart onder de riem", aldus de initiatiefnemers van de actie. Verwarring Op social media krijgt het initiatief veel bijval. Wel is er enige verwarring ontstaan over de datum, omdat er ook een afbeelding rondgaat waarop staat dat er 18 maart geapplaudisseerd wordt. De afbeelding die nu rondgaat Het blijkt te gaan om twee verschillende initiatieven. Inmiddels hebben de initiatiefnemers contact gehad en besloten hun krachten te bundelen. "Het gaat er uiteindelijk om dit tot een succes te maken, waardoor onze helden de waardering krijgen", laten ze weten. De definitieve datum is dus 17 maart. Er is een facebookevenement voor meer informatie.