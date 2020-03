Nederlandse vrijwilligers vluchten van Lesbos: 'De onmacht is groot'

Evacueren

Ook hulporganisatie Because we Carry heeft vrijwilligersteams afgelast en de bezetting teruggebracht. "We hebben het hele team moeten evacueren", vertelt oprichter Steffi de Pous. "We zitten nu met z'n allen in een hotel. Maar wie naar huis wil, mag weg."

Toch blijft het team rustig. "We maken ons vooral zorgen om de vluchtelingen die nu in de havens zijn weggestopt. We hebben daar luiers gebracht, en toen zijn de kentekens geregistreerd. Dus moeten we uit voorzorg weer van auto wisselen."

Wegblokkades

De demonstraties en door de Grieken opgeworpen wegblokkades maken de situatie voor hulpverleners niet makkelijker. "De veiligheidssituatie van onze mensen is prioriteit. Daarom is een deel van onze werkzaamheden op Lesbos tijdelijk stilgelegd. We konden niet bij het kamp komen", vertelt Adil Izemrane van hulpstichting Movement on the Ground aan EditieNL.

"Alle onervaren vrijwilligers hebben we gevraagd van het eiland af te gaan. En ook tegen nieuwe vrijwilligers die zouden komen hebben we gezegd dat ze nu niet kunnen komen. Maar we zullen nooit buigen voor geweld, agressie en vijandigheid. We vinden dat juist in deze tijden de hulp het hardst nodig is."