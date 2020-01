Man meldt zich in boevenpak op politiebureau, moet nog 4 jaar zitten

View this post on Instagram

Hoe geniaal! 😂🤣 Deze man kwam zich aan het politiebureau melden, omdat hij nog 1429 dagen moet zitten. Dit deed hij op ludieke wijze in een boevenpak. Tot over bijna 4 jaar! Waarschijnlijk zal hij kerst 2023 weer thuis kunnen vieren. #arnhem #veroordeeld #gevangenisstraf #politiearnhemnoord #geniaal #boevenpak #dikkedeur