Tonnie deed een impulsaankoop op een veilingsite, nu heeft hij een vliegtuig

Verstand van zaken

Het vliegtuig staat op dat moment nog te verstoffen op Eindhoven Airport. Met de aankoop gaat Tonnie ook de verplichting aan om het vliegtuig te demonteren en daar op te halen. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. "Dat ding moest daar binnen twee weken weg zijn! Ik kreeg te horen dat ze er vanuit gaan dat je verstand van zaken hebt als je zo'n aankoop doet."

Vleugels eraf

Een flinke klus dus, want Tonnie weet eigenlijk niet waar hij moet beginnen. Gelukkig krijgt hij uitstel tot september. "Toen zei ik tegen een maat: nu moeten we eraan beginnen." Het lukt uiteindelijk om mensen bij elkaar te krijgen die het voor elkaar krijgen om het vliegtuig te demonteren, zodat het vervoerd kan worden. "We hebben 'm in stukken gezaagd. De vleugels hebben we ook moeten zagen, maar wel zo dat het daarna weer in elkaar kan."

Toch zijn ze er daarmee nog niet. Als de DHC7 eind september uit elkaar is, moet er nog een manier gevonden worden om hem van het terrein af te krijgen en te vervoeren. Dat lukt pas een ruime maand later: sinds gisteren staat het vliegtuig, nog wel in stukken, in Veen.