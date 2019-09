Onrust in de pluimveehouderij: elke hobbykip moet straks worden geregistreerd

De Europese Commissie wil alle kippen laten registreren om de gezondheid van het pluimvee te verbeteren. Minister Carola Schouten (Landbouw) is echter minder enthousiast. Volgens haar levert de nieuwe regelgeving veel te veel rompslomp op.

Kippenvilla

Ook bij veel kippenhouders valt het nieuws niet in goede aarde. Zo ook voor Jaap en José uit Hellevoetsluis, die toevallig afgelopen vrijdag drie kippen hebben aangeschaft. "Mijn man en ik hebben een kippenvilla gebouwd, maar ze mogen ook los in de tuin rondlopen. Het is echt met recht een villa geworden", vertelt José aan Editie NL.

De nieuwe regels uit Brussel vindt José waardeloos. "Hoe zouden we dat moeten bijhouden? Er zijn zoveel mensen die voor de leuk wat kipjes houden. Waarom wordt ons nu weer van dit soort regeltjes opgelegd?"