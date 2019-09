Kruisspin in Nederland het meest gespot, gevolgd door grote trilspin

Minder herfstspinnen

De top tien is vergeleken met andere jaren redelijk stabiel gebleven; alleen het aantal herfstspinnen is flink gedaald. Deze kwam in 2017 nog in bijna veertig procent van de tuinen voor, maar werd dit jaar in nog geen negen procent van de tuinen gespot.

Steeds minder

Hoewel spinnenhaters misschien het gevoel hebben dat de spinnen er dit seizoen weer in overvloed zijn, wordt het gemiddelde aantal getelde spinnen per tuin elk jaar kleiner. Waar er in 2015 nog gemiddeld veertig per tuin werden gespot, waren het er dit jaar net geen zeventien.