Condoomkraam op Eindhovense markt moet mensen aan het condoom krijgen

Nederlanders gebruiken steeds minder condooms, en doen meer soatesten. Bij één op de vijf mensen wordt bij zo'n test ook daadwerkelijk een soa gevonden, meldt de GGD. "Onder jongeren heerst het idee dat het ook prima is om twee keer per jaar een soatest te doen, in plaats van een condoom te gebruiken", zegt Erwin Fisser van Soa Aids Nederland tegen Editie NL.

Pop-up condoomkraam

Om het belang van het gebruik van condooms aan het licht te brengen, komen Soa Aids Nederland, GGD Brabant-Zuidoost en de Condomerie op 10 en 15 september met een pop-upcondoomkraam op de markt in Eindhoven. Deze is herkenbaar aan de levensgrote opblaasaubergine met een donut eromheen: een knipoog naar 'de daad' in emoji-taal.

Met deze locatie hoopt Erwin van Soa Aids Nederland een zo groot mogelijk publiek te bereiken. " Het gaat om een bredere groep dan alleen studenten. Daarom kiezen we voor de markt", vertelt hij.