Wéér geen zoon: hoe beïnvloed je het geslacht van je baby?

IVF-behandeling

Ook Ouders van Nu-hoofdredacteur Hilde Tholen heeft zich in het onderwerp verdiept, omdat ze alleen maar zoons kreeg. "De kans op een zoon of dochter blijkt niet groter te worden als je al een paar zoons hebt."

Wel is het bij een IVF-behandeling praktisch gezien mogelijk om het geslacht van de baby te kiezen. Vóór terugplaatsing van de eicel kan namelijk al gezien worden of het een meisje of jongetje wordt. In Nederland is het echter verboden om zonder reden het geslacht van je kind te kiezen. "Dat mag alleen als er sprake is van een genetische afwijking", legt Hilde uit.