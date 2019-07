In Drenthe kun je nu van de grootste trechterglijbaan ter wereld

Glijbaanfanaten opgelet! Sinds afgelopen weekend is de grootste trechterglijbaan ter wereld in Drenthe te vinden. Een vakantieresort in Nooitgedacht heeft de primeur met een glijbaan die 195 meter lang is.

De Saltato, zoals de glijbaan in Hof van Saksen heet, beschikt over vier trechters met een doorsnede van vijf meter. Je kunt er met z'n tweeën in een band vanaf. Na een minuut ben je beneden. Lichteffecten en bewegingen Rustig naar beneden roetsjen zit er echter niet in. De Saltato zit vol laserstralen, discolampen en andere lichteffecten. De gemiddelde club is er niks bij. Lees ook: Grijp je kans: de grootste waterglijbaan van Europa staat op Marktplaats Meer glijbanen De Saltato is niet de eerste glijbaanprimeur die het park heeft. Twee jaar geleden opende het park al drie andere varianten: de Bombo (de grootste indoor waterglijbaan ter wereld met een vrije val), de Intenso (de hoogste bandenglijbaan van de Benelux) en de Presto (de steilste speedslide van Nederland). Alle drie de namen hebben te maken met muziek. Ook Saltato past in dat rijtje. "In de muziekwereld betekent saltato dat het geluid van kabbelend naar heftig gaat, en dat is precies wat er ook in de glijbaan gebeurt", vertelt woordvoerster Jeannette ten Kate-Winter aan Editie NL. Hier zie je de Saltato: Lees ook: Zwembad sluit gloednieuwe glijbaan na tien ongelukken in vijftien dagen