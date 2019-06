Deze vriendengroep spaart drie ton voor hun droomvakantie (in 2045)

In het kort: de vriendengroep legt iedere maand een vast bedrag in. Dat moet over een jaar of 25 groot genoeg zijn voor een droomreis. De groep pakt het serieus aan: "We hebben een vereniging opgericht, compleet met in statuten vastgelegde regels."

Het idee ontstond in de kroeg, vertelt Edwin van Dam, een jaar of vier geleden. "Ik was daar met een vriend van me, hij wilde graag op cruise naar Bora-Bora, een eiland in Frans-Polynesië. Dat kostte 15.000 euro. Hij stelde voor: moeten we daar niet gewoon voor gaan sparen?"