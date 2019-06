Tesla wil YouTube en Netflix in de auto: is dat wel veilig?

Wetgeving

Filmpjes kijken in de auto is natuurlijk nu ook al mogelijk – maar dan via de telefoon. "Daar is nog geen regel- en wetgeving voor", vertelt verkeersjurist Bert Kabel aan Editie NL. "Wel is het strafbaar om je scherm aan te raken of gevaarlijk rijgedrag te vertonen. Dus als je bijvoorbeeld een filmpje kijkt en daardoor een gevaarlijke situatie creëert op de weg, ben je wel strafbaar bezig."

Gevaar

Autojournalist Werner Budding benadrukt echter hoe gevaarlijk het is om je telefoon te checken als je zelf rijdt. "Je hoeft maar iéts voorbij te zien komen wat je emotioneert en je stuurt - misschien wel onbewust - meteen een appje. Een ongeluk kan al in een fractie van een seconde zitten. Dat maakt het natuurlijk erg gevaarlijk om op je telefoon te zitten."