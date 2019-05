Meenemen afwasmiddel kost teamleider Albert Heijn zijn baan

Claim van 62.000 euro

Omdat hij de boodschappen na afloop van zijn werk deed, moest de teamleider volgens hemzelf niet als werknemer van de supermarkt worden beschouwd, maar als klant met 'weggeefrecht'. Ook vond hij de straf te zwaar gezien zijn lange dienstverband en zijn kansen op de arbeidsmarkt.

Nadat hij zijn zaak voor de Haagse rechtbank had verloren, ging hij in hoger beroep. Daarin eiste hij zijn baan terug, of anders ontslagvergoedingen van samen 62.000 euro plus achterstallig salaris.