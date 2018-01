Zorgverlener Siza wil failliet Top-Care en Ciran overnemen

Zorginstelling Siza staat op het punt om de failliete revalidatiezorgverlener Top-Care over te nemen. Siza onderhandelt momenteel over een doorstart met curator Jan van den Heuvel. Dat bevestigen bronnen tegenover RTL Z.

Siza is een gehandicaptenzorginstelling in Arnhem, met 2500 werknemers en een omzet van 130 miljoen euro. De instelling beschikt over 150 locaties in Gelderland en Brabant, waar mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking wonen.

De bekendste locatie van Siza is Het Dorp, een woongemeenschap die in 1962 na een inzamelingsactie van televisiester Mies Bouwman kon worden geopend.

Gesjoemel

Top-Care, dat in handen was van investeringsmaatschappij NPM Capital, biedt revalidatiezorg aan patiƫnten met langdurige klachten. De instelling kwam vorig jaar in de financiƫle problemen toen bleek dat de moederorganisatie Ciran voor miljoenen had gesjoemeld met declaraties. Begin december ging Top-Care failliet. (lees verder onder de advertentie)

Curator Van den Heuvel, die het faillissement afwikkelt, bevestigt dat Siza de partij is waarmee hij onderhandelt over een doorstart. "We zijn heel ver, maar we zijn er nog niet helemaal."

Siza ook uit op Ciran

Moederorganisatie Ciran kreeg deze week uitstel van betaling. Interim-topman Peter de Kubber zei destijds dat de eventuele koper van Top-Care ook interesse heeft in de doorstart van Ciran.

Siza wil niet inhoudelijk op de onderhandelingen ingaan, maar bevestigt wel 'te spreken' met de curator.

"Siza verleent zorg aan mensen met soms ernstige beperkingen, die hen ontzettend kunnen belemmeren", aldus woordvoerster Selma Penseel. "De methode die Ciran heeft ontwikkeld voor de behandeling van chronische pijn of chronische vermoeidheid zouden wij misschien toepasbaar kunnen maken voor de langdurige zorg."