Zorginstelling probeert bestuurder opnieuw te ontslaan

Zorginstelling De Passerel in Apeldoorn probeert bestuurder Freddie Wools opnieuw te ontslaan. Eerder oordeelde de rechter dat de instelling de topman niet zomaar aan de kant mocht schuiven. Tegen dat vonnis gaat De Passerel in hoger beroep.

Eind november meldde RTL Z dat De Passerel in aanvaring was gekomen met de bestuurder, over de hoogte van zijn vertrekpremie. De Gelderse zorginstelling wilde hem maximaal 75.000 euro betalen, maar Wools verwachtte een half miljoen.

Loopgravenoorlog

Vervolgens kwamen de partijen terecht in een loopgravenoorlog. Wools weigerde te vertrekken, waarop de zorginstelling naar de rechter stapte om van hem af te komen. De rechter oordeelde dat de vertrouwensbreuk te wijten was aan de zorginstelling, en dat de bestuurder niet zomaar mocht worden ontslagen.

Wools zit al sinds oktober thuis, maar de zorginstelling (omzet 28 miljoen, 500 werknemers) moet nog wel zijn salaris doorbetalen. Hij heeft zijn eis voor de vertrekpremie inmiddels opgetrokken tot ruim 600.000 euro.

Hoger beroep

In plaats van te onderhandelen over een schikking heeft heeft de zorginstelling nu besloten om tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep te gaan. "Wij verwachten aannemelijk te maken dat Wools geen prominente rol meer kan spelen binnen de organisatie, en dat wij dus afscheid van hem moeten kunnen nemen", aldus voorzitter van de Raad van Toezicht Walter Bak.

De advocaat van de bestuurder, Hans Melissen, bevestigt dat afgelopen weken niet is onderhandeld over een schikking. "Het gerechtshof moet nu haar oordeel uitspreken." De advocaat vindt dat er ten onrechte wordt gesproken over een claim van 6 ton. "Dat is het bedrag waarop hij volgens zijn arbeidsovereenkomst recht op zou hebben."