Zeker 10.000 mensen steunen klimaatzaak Milieudefensie tegen Shell

In ruim een maand tijd hebben zich 10.000 mensen aangemeld bij Milieudefensie om een geplande rechtszaak tegen oliegigant Shell te steunen.

Milieudefensie kondigde op 4 april aan van plan te zijn Shell via de rechter te wingen het uitstootbeleid aan te passen. De milieuclub eist dat Shell in 2050 geen CO2 meer uitstoot en de olie- en gasproductie afbouwt.

Om dat af te dwingen, dreigt Milieudefensie om naar de rechter te stappen en om sterker te staan vraagt de organisatie mensen om zich als mede-eiser aan te melden. Dat hebben tot nu toe 10.000 mensen gedaan. Daarnaast heeft Milieudefensie naar eigen zeggen uit meer dan 100 landen steunbetuigingen van in totaal 15.000 mensen binnengekregen.

Dagvaarding eind dit jaar

Of die rechtszaak er ook komt is nog niet helemaal zeker. Er is nog geen dagvaarding de deur uit, zegt een woordvoerder van Milieudefensie.

Shell is wel aansprakelijk gesteld voor klimaatschade en moet eerst de tijd krijgen om te reageren op de klachten van de organisatie. De deadline daarvoor loopt af op 30 mei. Heeft Shell dan nog niet gereageerd dan gaat de zaak door, zegt hij.

Als de zaak doorgaat, verwacht Milieudefensie dat de dagvaarding pas tegen eind dit jaar de deur uit gaat. Het document telt waarschijnlijk zo'n honderd pagina's en het kost tijd om zo'n zoiets zorgvuldig op te stellen, aldus de woordvoerder.