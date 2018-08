Wapengekletter in handelsoorlog: China slaat hard terug tegen VS

China dreigt met een nieuw pakket invoerheffingen op Amerikaanse producten met een totale waarde van 60 miljard dollar. Het land sorteert voor op het nieuwe pakket importheffingen waar de VS mee dreigt.

Het gaat om importheffingen variërend van 5 tot 25 procent op in totaal 5207 soorten goederen, meldt persbureau Bloomberg. Het gaat onder meer om vloeibaar gemaakt aardgas, bepaalde vliegtuigmodellen, halfgeleiders, rundvlees en condooms.

De maatregel is een 'rationele en beheerste' vergelding voor de invoerheffingen die de VS wil instellen, aldus het Chinese ministerie van Handel volgens persbureau Reuters.

Handelsoorlog escaleert verder

Het ministerie laat ook weten dat het verdere tegenmaatregelen niet zal schuwen in het steeds hoger oplopende handelsconflict. Wanneer de Chinese heffingen ingaan, is onduidelijk. Dat hangt af van wat de VS doet. Dat land dreigde in ronde twee van het handelsgevecht met heffingen op Chinese goederen ter waarde van 200 miljard dollar.

In de eerste ronde van de handelsoorlog gingen op 6 juli Amerikaanse heffingen op Chinese goederen ter waarde van 34 miljard dollar in, gevolgd door Chinese heffingen op Amerikaanse producten met dezelfde waarde. Een pakket heffingen op goederen ter waarde van 16 miljard volgt een dezer dagen.

Geen toenadering

Eerder deze week leken de landen toenadering te zoeken en weer te gaan onderhandelen over een uitweg uit het conflict. Maar kort nadat bekend werd dat China en de VS weer om tafel zouden gaan, zou Trump gedreigd hebben het tarief voor de heffingen van 200 miljard te verhogen van 10 naar 25 procent.

Dat dreigement was bedoeld om China te dwingen tot onderhandelen, maar dat lijkt dus averechts te hebben gewerkt.

'Oneerlijke handelspolitiek'

Het handelsconflict draait om de 'oneerlijke Chinese handelspolitiek' in de ogen van president Trump. Hij beschuldigt China ervan binnenlandse bedrijven voor te trekken ten opzichte van buitenlandse concurrentie.

Dat doet het land, in de ogen van Trump, door cyberspionage bij Amerikaanse bedrijven en het dwingen van buitenlandse bedrijven om samen te werken met de Chinese concurrentie. Om hier een eind aan te maken, dreigde Trump met importheffingen en die dreigementen worden nu dus uitgevoerd.

Het meest recente dreigement van Trump is om heffingen in te voeren op de totale Chinese export naar de VS. Die bedroeg vorig jaar 505 miljard dollar.