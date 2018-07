Vertrek bestuurders kost Nijmeegs ziekenhuis een kwart miljoen

Het ontslag van bestuurders Bart Bemelmans en Ton Poos heeft het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen 250.000 euro gekost. Dat blijkt uit de onlangs verschenen jaarrekening van de zorginstelling.

Uit het financiële verslag blijkt verder dat het Gelderse ziekenhuis vorig jaar verlies leed, en als gevolg van automatiseringskosten niet meer voldoet aan alle eisen van de financiers.

Reden vertrek onvermeld

Bemelmans leidde het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis sinds eind 2013. Poos was sinds 2014 bestuurder, onder meer verantwoordelijk voor de automatisering. Vorig voorjaar stapten beide bestuurders plotseling op.

In de officiële aankondigingen in maart en mei meldde het ziekenhuis vorig jaar dat het vertrek van de bestuurders in 'goed overleg' tot stand was gekomen. Beide bestuurders werden bedankt voor hun bijdragen. De reden van hun vertrek bleef onvermeld.

Ontslagvergoeding

Uit de beloningsparagraaf in de jaarrekening blijkt nu dat het ziekenhuis de bestuurders een ontslagvergoeding van 75.000 euro de man moest meegeven. Dat is onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) de maximale vertrekpremie voor bestuurders in de publieke sector.

Daarbovenop betaalde het ziekenhuis Bemelmans nog vijf maanden door. Dat kostte nog eens bijna 100.000 euro. Daarmee komen de kosten voor het voortijdig vertrek van de twee bestuurders op een kwart miljoen euro.

Waarom de bestuurders moesten vertrekken, wil het ziekenhuis ook bij navraag niet zeggen. "Hun vertrek is in goed overleg gegaan. Daar hebben wij niets aan toe te voegen", aldus woordvoerster Annique van Lier.

Weerstand

Volgens het ziekenhuis is het ontslag niet het gevolg van kritiek op Bemelmans' beleid om sommige ingewikkelde medische ingrepen te verhuizen naar het Universitair Medisch Centrum Radboud in dezelfde stad, in ruil voor minder ingewikkeldere zorg.

Die verhuizing van zorg leidde tot 'weerstand', erkende Bemelmans vlak voor zijn vertrek in een interview. "Mensen zeiden: waarom iets weggeven wat goed gaat."

Volgens de woordvoerster is er sprake van een goede relatie met 'het Radboud', en bestaat er geen verband met het vertrek van de bestuurders.

Financiële tegenvallers

Het vertrek zou eveneens kunnen zijn ingegeven door financiële tegenvallers. Uit de jaarrekening blijkt namelijk dat het ziekenhuis vorig jaar in de rode cijfers terecht is gekomen. Op een omzet van 304 miljoen euro boekte de instelling 1,8 miljoen verlies.

Ook blijkt het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis niet meer te voldoen aan alle voorwaarden die huisbanken BNG en Rabobank voor een deel van hun financiering stellen. De banken mogen daardoor een deel van de leningen opeisen, maar ze hebben toegezegd dat voorlopig niet te doen.

Het verlies en het niet voldoen aan de bankeisen is opmerkelijk, want in het eerder genoemde interview benadrukte Bemelmans juist dat hij het ziekenhuis financieel gezond had gemaakt.

Automatiseringskosten

Volgens de jaarrekening voldoet het ziekenhuis niet meer aan alle bankcriteria als gevolg van 'eenmalige ICT-implementatiekosten'. De invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier kostte 8,8 miljoen euro. Vertrokken bestuurder Poos was verantwoordelijk voor ICT.

Het ziekenhuis weerspreekt dat er sprake is van tegenvallers. "Het betreft een geplande investering in ons nieuwe elektronische patiëntendossier. Ook dat staat los van het vertrek van de bestuurders."