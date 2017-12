Verplicht 80 procent 'echte banen' bij postbedrijven

Per 1 januari 2018 moeten bij alle postbedrijven vier vijfde van de bezorgers een arbeidsovereenkomst hebben. Dat heeft de Tweede Kamer besloten.

FNV is blij met 'de gelijkheid tussen postbedrijven', waar de vakbond al jaren naar uitkeek. De overheidsplannen voor deze 80%-norm bestonden al langer.

Ger Deleij, bestuurder van FNV Publiek Belang. "Dit is goed nieuws voor al die postbezorgers die zekerheid krijgen over hun inkomen, pensioenopbouw, doorbetaling bij ziekte en een WW-uitkering bij werkloosheid."

Oneerlijke concurrentie

Volgens hem hielden aanbieders zoals Sandd en VSP zich niet aan de afspraken over arbeidscontracten sinds de privatisering van de Nederlandse post. Daardoor kregen zij concurrentievoordeel vergeleken bijvoorbeeld PostNL, waar alle postbezorgers werken met een arbeidsovereenkomst.

Deleij: ‘Door de opgelegde verplichting ontstaan er eerlijke verhoudingen op de postmarkt. Nu is het tijd om de arbeidsvoorwaarden verder te verbeteren voor alle postbezorgers in Nederland.’

Private postmarkt

Nederland is een van de weinige landen waar de postbedrijven zijn geprivatiseerd. Even leek PostNL vorig jaar deels in Belgische staatshanden te komen. Daarover raakten toenmalig minister Henk Kamp en Belgische vice-premier Alexander de Croo destijds over in onenigheid.