Venezuela voert nieuwe munteenheid in: 'Chaotisch scenario'

President Nicolas Maduro van Venezuela heeft zoals aangekondigd zijn drastische economische hervormingen doorgevoerd. Het land kampt met hyperinflatie en Maduro denkt dat een nieuwe munteenheid de oplossing is. Critici vrezen dat zijn maatregelen juist averechts werken.

In een drastische poging inflatie te lijf te gaan, haalt Venezuela vijf nullen van de nationale munteenheid bolivar af. De nieuwe nationale munteenheid, bekend als de 'soevereine' bolivar, vervangt de huidige munt en wordt gekoppeld aan de cryptocurrency van Venezuela, de petro.

De petro is op zijn beurt weer gebaseerd op de prijs voor een vat Venezolaanse olie, die momenteel schommelt rond de 60 dollar. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 3600 soevereine bolivar. Daarmee is er sprake van een ongekende koersdevaluatie van 96 procent.

Einde maken aan 'pervers model'

President Maduro spreekt op Twitter van 'een revolutionaire formule' die het evenwicht in de maatschappij zal herstellen. "Hiermee eindigen we het pervers model dat de prijzen in ons land 'verdollariseert', schrijft hij vrij vertaald.

Hemos encontrado la fórmula revolucionaria que pone al trabajo como centro para el reequilibrio general de la sociedad, basado en la producción de bienes y la remuneración del salario. Con ella acabaremos de forma definitiva el modelo perverso que dolarizó los precios en el País. pic.twitter.com/BviRuvqRhD — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 augustus 2018

Ook komt Maduro met een ingrijpende verhoging van het minimumloon. Die stijgt volgens hem per 1 september naar 1800 soevereine bolivar, omgerekend 28 dollar (24 euro). Dat zou een verhoging beteken van ruim 3000 procent.

Onder leiding van dictator Maduro is de economie van het Zuid-Amerikaanse land compleet ingestort. Hoewel Venezuela rijk is aan oliereservers, leeft momenteel 90 procent van de 30 miljoen inwoners in armoede.

Het land kampt met grote voedseltekorten. Alleen dit jaar al vluchtten ruim een half miljoen inwoners via buurland Colombia naar Ecuador en Brazilië , in de hoop op een beter leven. Eerder deze maand overleefde Maduro een moordaanslag met een drone waarop explosieven bevestigd zaten. De mislukte aanslag was live op televisie.

'Facelift' en 'oplichterij'

Volgens critici storten Maduro's hervormingen het land verder de economische afgrond in. Econoom Steve Hanke van Johns Hopkins University noemt het een 'facelift', die los van het uiterlijk in werkelijkheid niets zal veranderen aan alle economisch problemen. "Het koppelen van de nieuwe bolivar aan de petro is een oplichterij", schrijft hij in een opiniestuk in zakenblad Forbes.

Venezuela's annual inflation rate measured for this afternoon on August 19, 2018, is 61,463%, another all-time high. pic.twitter.com/4ObB6vQhqZ — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) 19 augustus 2018

De invoering van de nieuwe munteenheid is 'een chaotisch scenario', zegt analist Asdrúbal Oliveros van onderzoeksbureau Ecoanalítica. "Er zal de komende dagen veel verwarring ontstaan voor consumenten en de private sector", zegt hij tegen de Britse nieuwszender Sky News.

Hyperinflatie onder controle brengen

Oliveros waarschuwt dat de waarde van de nieuwe bankbiljetten binnen enkele maanden instort als de hyperinflatie in het land niet onder controle wordt gebracht.

Het is niet de eerste keer dat Venezuela nullen van de bolivar afhaalt. Maduro's voorganger Chavez haalde in 2008 drie nullen van de nationale munt af, maar kon daarmee het verder stijgen van de inflatie niet voorkomen.