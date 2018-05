Utrecht wil hulp rijk voor bouw tweede groot treinstation

De stad Utrecht wil hard groeien en vraagt daarom om forse investeringen van het rijk voor betere infrastructuur om ook bereikbaar te blijven. In totaal wil Utrecht tot 2040 minimaal 84.000 woningen bijbouwen en maximaal 100.000.

Er wordt nu al flink gebouwd en geasfalteerd, maar dat is niet genoeg voor het groeiende inwoneraantal. De gemeente zelf schat dat het aantal inwoners van 340.000 nu naar 410.000 in 2030 zal groeien, staat in het conceptplan van U Ned.

Die groei zorgt er onder meer voor dat het onlangs verbouwde Utrecht Centraal de verwachte groei van reizigers niet aankan. Het station is het drukste van Nederland, ook omdat er zo veel reizigers overstappen. Dit jaar maken 88 miljoen mensen gebruik van het station, dat zijn er naar verwachting 100 miljoen in 2030.

Extra station

Om Utrecht Centraal te ontlasten, worden vier opties voorgesteld door stads- en provinciebestuur in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Optie een is het uitbreiden van de bestaande weg- en spoorverbindingen.

In optie twee en drie wil de stad een extra intercity-station waar reizigers die níet in de stad hoeven te zijn hun overstap kunnen maken. Zo'n station zou gebouwd kunnen worden aan de zuidkant bij de A12 en de wijk Westraven of aan de oostkant bij het universiteitsterrein De Uithof. Die optie is vergelijkbaar met de Amsterdamse Zuidas, waar intercitys stoppen op Amsterdam Zuid.

Het zou ook nog een optie zijn om te investeren in regionale verbindingen, om mensen meer over de nabijgelegen dorpen en steden te spreiden.

Budget

Hoeveel geld er nodig is voor de plannen, die nog verder uitgezocht en uitgewerkt moeten worden, is nog niet duidelijk. Gemeente en provincie hebben ieder al 100 miljoen euro opzij gezet, schrijft de Volkskrant.

De planning is om op 4 juni het conceptplan om te zetten in een Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT), schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de Utrechtse gemeenteraad.

Als dat gebeurd is, willen wethouder Lotte van Hooijdonk (GroenLinks) en gedeputeerde Dennis Straat (VVD) langs bij ministers Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat en Infrastructuur) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) om te praten over een financiële bijdrage van het rijk.