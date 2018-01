'Uber vergrendelde op afstand computers bij invallen'

Taxidienst Uber had een geheim computerprogramma om systemen te vergrendelen wanneer inspecties een inval deden. Het programma, Ripley gedoopt, moest informatie uit handen van overheden houden.

Uber zou het onder meer hebben gebruikt bij een controle van het kantoor in Amsterdam, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Ripley zou in 2015 en 2016 zijn gebruikt. Behalve in Amsterdam zou het ook zijn toegepast in Montreal, Brussel, Hongkong en Parijs.

Uber kreeg in 2015 twee keer bezoek van de Nederlandse autoriteiten. In maart deden inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport een inval, eind september van dat jaar volgde een inval van het Openbaar Ministerie.

Op afstand uitgelogd en vergrendeld

Uber-medewerkers hadden de instructie gekregen om een speciaal nummer op het hoofdkantoor in San Francisco te bellen. In dat geval werden alle computers van afstand uitgelogd en ontoegankelijk gemaakt. Wachtwoorden werden veranderd en gegevens op smartphones, laptops en computers van het bedrijf werden vergrendeld.

Een woordvoerster van Uber bevestigt het bestaan van een dergelijk beveiligingsprogramma, om diefstal van data te voorkomen. "Als het gaat om onderzoeken van de overheid, dan is het ons beleid om mee te werken aan alle legitieme onderzoeken en verzoeken om informatie", voegt zij toe.

Op verdere vragen van RTL Z, zoals of de computersystemen in Amsterdam wél of niet vergrendeld zijn tijdens de invallen in 2015, wil zij niet ingaan.

Datalek

Uber ligt al tijden onder vuur. Zo werden de persoonlijke gegevens van 57 miljoen gebruikers en chauffeurs gestolen. Het bedrijf betaalde de hackers vervolgens om het datalek stil te houden.

Ook bleek Uber een geheim programma te hebben gebruikt, Greyball genaamd, om onzichtbaar voor de autoriteiten te blijven. Zo kon Uber ongezien aan de slag gaan in steden waar dat nog niet mocht. De software Hell werd gebruikt om chauffeurs van concurrent Lyft in de gaten te houden. Met God View kon Uber de bewegingen van journalisten, beroemdheden en politici volgen.

Bovendien werd Uber beschuldigd van seksuele intimidatie op de werkvloer. Uber is ook aangeklaagd door Google-zusterbedrijf Waymo voor het stelen van technologie voor zelfrijdende auto's.