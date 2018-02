Twee pizza's en een cola voor gate E5: Schiphol gaat bezorgen

Hongerig wachten aan de gate voor je vlucht is verleden tijd. Pizza, sushi, een curry; het kan allemaal bezorgd worden aan de gate, binnen vijftien minuten. Het draait nu nog om een pilot, die bij succes wordt uitgebreid.

De luchthaven slaat hiervoor de handen ineen met cateraar HMSHost en maaltijdbezorger Deliveroo. De pilot is vandaag gestart voor passagiers op de E-pier, die vooral wordt gebruikt voor vluchten buiten Europa. In maart komt daar de D-pier bij.

Bezorgen op de step

Gerechten kunnen besteld worden met de app of via de website van Deliveroo. De maaltijden worden bereid door de restaurants achter de douane zoals Kebaya (Aziatisch) en de Streed Food Market die onder cateraar HMSHost International vallen.

Die verzorgen ook de bezorging, waarvoor 2,50 euro per bestelling in rekening wordt gebracht. Bezorgers komen de maaltijd of snack te voet brengen of, bij langere afstanden, op de step. "Met inachtneming van de veiligheid", voegt een woordvoerder daaraan toe. Hoewel werkzaam voor HMSHost dragen ze wel een Deliveroo T-shirt.

Praktische overweging

Volgens Tanja Dik, directeur Consumer Products bij Schiphol, brengen reizigers relatieve lange tijd door bij hun gate. "Hoewel we een divers aanbod hebben op de pieren, is niet alles te krijgen. Op deze manier kunnen we passagiers breder bedienen."

Daarnaast speelt er een praktische overweging mee. Schiphol wordt steeds drukker en de ruimte voor meer winkels en eetgelegenheden is beperkt, aldus Dik. Bezorgen kan straks elke dag tussen 07.00 en 20.30 uur, en gebeurt binnen een kwartier - handig om lange rijen te vermijden. De proef loopt tot eind maart en wordt dan geƫvalueerd.