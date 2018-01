Twee diamanten van meer dan 100 karaat gevonden in Lesotho

Het is een goed begin van het jaar voor de Letsengmijn in Lesotho. Mijnwerkers duikelden twee diamanten op van meer dan 100 karaat.

Het gaat om het Type IIa diamanten, die tot de duurste stenen ter wereld behoren. Ze zijn zo uitzonderlijk omdat ze nauwelijks fouten bevatten en vrijwel perfect zijn. De gevonden exemplaren wegen 117 karaat en 110 karaat.

De Letsengmijn ligt in de bergen van Lesotho, een staat midden in Zuid-Afrika. Vorig jaar werden er in de mijn zeven stenen groter dan 100 karaat gevonden en in 2015 zelfs twaalf.



De ruwe diamant van 117 karaat. (beeld: Gem Diamonds)

Opbrengst

De mijn is voor 70 procent in handen van het bedrijf Gem Diamond en voor 30 procent in handen van de overheid van Lesotho. De aandelen van Gem Diamond stegen op de Londense beurs met 8.2 procent.

Omdat de opbrengsten van diamanten nog weleens verdwijnen in de zakken van krijgsheren, de beruchte bloeddiamanten, is een Londens bedrijf onlangs begonnen met registratie van diamanten in een blockchain.

Baas boven baas

De nieuwe vondst steekt bleekjes af tegen de vondst van een diamant ter grootte van een tennisbal in 2015 in de Karowe-mijn in Botswana. Die diamant van 1111 karaat is ook van het Type IIa en werd in september verkocht aan een Londense juwelier voor 53 miljoen pond, zo'n 59,8 miljoen euro.