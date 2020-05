Kijk terug: Zo maak je van thuiswerken een succes

Aan de keukentafel, op zolder tussen het wasgoed of in een heus thuiskantoor: als gevolg van het coronavirus werken we al weken massaal thuis en dat bevalt veel werknemers goed. Toch zijn er valkuilen. Hoe kunnen we hier een blijvend succes van maken? In een extra online uitzending in samenwerking met LinkedIn beantwoorden we vragen van kijkers over thuiswerken.

Want wat heb je daar als bedrijf en werknemer voor nodig en wat zijn je rechten en plichten? Hoe richt je een goede werkplek in, hoe zorg je dat privé en werk nog enigszins gescheiden blijven en waar loop je tegenaan? We gingen erover in gesprek met Pascale Peters, hoogleraar strategisch human resource management aan Nijenrode, en Mariel Dommering, chief people officer bij Nmbrs. Kijk de uitzending op LinkedIn hieronder terug (scroll naar 1min45):