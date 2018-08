Turkse lira duikt verder omlaag, centrale bank grijpt in

De Turkse lira is verder in waarde gedaald. De munt verloor 11 procent ten opzichte van de dollar in de handel vannacht in Azië. De Turkse centrale bank komt nu toch met maatregelen.

De centrale bank belooft banken in het land van 'alle liquiditeit' te voorzien die ze nodig hebben en versoepelt de regels voor het wisselen van buitenlandse valuta. De bank houdt de financiële markten 'scherp in de gaten' en zal alle maatregelen nemen om de financiële stabiliteit te garanderen, als dat noodzakelijk is, zo meldt het in een persverklaring.

Door de maatregelen hoeven banken minder reserves aan te houden. Dat is 'niet de meest logische maatregel' als je het vertrouwen in banken wilt behouden, vertelt Corné van Zeijl, analist van Actiam. Maar met het risico op een bankrun, omdat Turken hun spaargeld in veiligheid willen brengen, is dit volgens Van Zeijl 'het enige dat je kan doen'.

Lira onder grote druk

"In dit soort omstandigheden wil je het banken zo makkelijk mogelijk maken om liquiditeit te krijgen", legt Van Zeijl uit. Hoewel het op lange termijn misschien onverstandig is om banken minder reserves te laten aanhouden, geldt volgens Van Zeijl wat tijdens de kredietcrisis ook gold: "Als je niet voor de korte termijn zorgt, hoef je je voor de lange termijn al helemaal geen zorgen te maken."



De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan. (Foto: Getty Images)

De centrale bank verhoogt de rente alleen niet. Dat zou de snelste en meest doeltreffende maatregel zijn om de financiële markten gerust te stellen, zo zei valutaspecialist Bart Hordijk van Monex Europe eerder tegen RTL Z.

Door de rente te verhogen, zou de inflatie minder hard stijgen. Daarnaast wordt de lira aantrekkelijker om in te beleggen als je er als belegger meer rente voor ontvangt. Een hoge rente remt alleen de economische groei, omdat het voor bedrijven duurder wordt om geld te lenen om te investeren. Op dit moment is het belangrijkste rentetarief overigens al 17,75 procent.

De lira staat onder grote druk, mede door de sterk verslechterde relatie tussen Turkije en de Verenigde Staten over de hechtenis van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. De VS neemt de nodige maatregelen tegen Turkije omdat het land weigert de voorganger vrij te laten.

Trump helpt niet mee

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vrijdag aan de importheffingen op staal en aluminium uit Turkije te verdubbelen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan haalde afgelopen weekend nog eens hard uit naar de VS. Zo zei hij dat Turkije in een 'economische oorlog' is verwikkeld, schrijft Bloomberg.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018

Complicerende factor: Erdogan zei ook dat hij geen hulp van het Internationaal Monetair Fonds wil, wat betekent dat banken niet gered zullen worden. Als het IMF te hulp schiet, zijn daar strenge eisen aan verbonden, waar Erdogan zich niet aan wil verbinden.

Besmettingsgevaar Europese banken

Het is dus al met al niet zo gek dat er grote zorgen zijn onder beleggers, vertelt RTL Z-beurscommentator Janneke Willemse. "15 procent inflatie en vrije val lira, dat zorgt voor angst voor besmettingsgevaar in Europa."

In totaal hebben Europese banken voor 224 miljard dollar uitgeleend aan Turkse bedrijven of de overheid. Het grootste risico lopen Spaanse banken, met 83 miljard aan uitgeleend vermogen.

Door het beleid van Erdogan komt ook ING met de gebakken peren te zitten, legde Roland Koopman al uit: