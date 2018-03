Trump pakt 'oneerlijke handel' aan, voert importheffing op staal in

De Amerikaanse president Trump zet z'n protectionische handelspolitiek door. Amerikaanse Bedrijven die staal of aluminium uit het buitenland willen importeren, gaan daar forse importheffingen voor betalen.

Trump maakte zojuist bekend dat er een tarief van 25 procent gaat gelden voor staal en 10 procent voor aluminium. Precieze details, bijvoorbeeld of landen worden uitgezonderd, zijn nog niet bekend, Trump ondertekent het besluit volgende week.

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2018

Met de heffingen wil Trump de Amerikaanse staal- en aluminiumindustrie een steun in de rug geven. Volgens de president is die industrie al tientallen jaren oneerlijk behandeld door andere landen. Daar iets aan doen, was een van de verkiezingsbeloftes van Trump.

Gericht tegen China

Het besluit heeft grote gevolgen voor landen die staal naar de Verenigde Staten exporteren, zoals China, Rusland en Mexico. De Verenigde Staten importeren vier keer zo veel staal als dat het exporteert, schrijft de BBC.

De maatregel lijkt vooral gericht tegen de Chinese staalindustrie, die vanwege de hoge productie als verantwoordelijke voor de lage prijzen wordt gezien.

Het land ligt ook in Europa onder vuur vanwege het dumpen van goedkoop staal. China gaf al eerder aan dat het bij protectionisme van de VS terug kan slaan met heffingen op Amerikaanse landbouwproducten zoals sojabonen.

Slecht nieuws voor autofabrikanten

Het besluit is wellicht goed nieuws voor Amerikaanse staalfabrikanten, maar slecht nieuws voor bedrijven die afhankelijk zijn van staal. Volgens de hoofdeconoom Megan Greene van de Canadese financiële instelling Manulife zijn er meer bedrijven in de VS die staal gebruiken, dan bedrijven die het produceren.

25pc tariffs on imported steel and 10pc tariffs on aluminium. There are more firms in the US who use steel than make it, and they’ll all be less competitive now (h/t @mckonomy) — Megan Greene (@economistmeg) March 1, 2018

Al deze staalafhankelijke bedrijven, zoals autofabrikanten, worden minder concurrerend als ze meer moeten betalen voor staal dan hun buitenlandse concurrenten.

Levert het banen op?

Of de Amerikaanse staal- en aluminiumarbeiders zullen profiteren is overigens nog maar de vraag. Volgens de American Economic Association verdween tussen 1962 en 2005 driekwart van de banen in de Amerikaanse staalsector.

De productie per werknemer vervijfvoudigde echter, zodat het banenverlies vooral aan technologische verbeteringen bij de productie is toe te schrijven.

Juncker: scherp reageren

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie veroordeelde de door Trump aangekondigde importheffingen. Volgens de Luxemburger is de stap bedoeld om de Amerikaanse industrie te beschermen en is er geen rechtvaardiging vanwege nationale veiligheid voor de stap.

Juncker kondigde aan dat de Europese Unie 'scherp zal reageren' om haar belangen te verdedigen. Binnen twee dagen komt de Europese Commissie met tegenmaatregelen.

Update: staalproducenten in de lift op Wall Street

De maatregel van Trump is niet goed ontvangen door Amerikaanse beleggers, ze vrezen een protectionistisch handelsbeleid. De Dow Jones-index eindigde 1,7 procent lager op 24.608,98 punten. De brede S&P 500 zakte 1,3 procent tot 2677,67 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor ook 1,3 procent, tot 7180,56 punten.

Bij de bedrijven die wel profiteerden van de stappen van Trump bevonden zich de staal- en aluminiumproducenten. Zo dikten US Steel (plus 5,8 procent), AK Steel (plus 9,5 procent) en Alcoa (plus 0,2 procent) aan. Aan de andere kant stonden industriële en internationaal opererende bedrijven die juist hogere prijzen moeten betalen. Vliegtuigbouwer Boeing daalde bijvoorbeeld 3,5 procent.

Ook de Amerikaanse consument wordt waarschijnlijk het slachtoffer van Trumps handelsbarrières, vertelt Sanne Boswinkel: