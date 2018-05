Trump gunt Europese Unie maand uitstel van staalheffingen

De Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium gaan voorlopig nog niet gelden voor Europese producenten. De beslissing erover is een maand uitgesteld door president Trump. Ook Canada en Mexico krijgen nog een maand langer uitstel.

De komende maand zal gebruikt worden voor verdere onderhandelingen. Met Argentinië, Australië en Brazilië heeft Trump al wel een principe-akkoord bereikt. De details daarvan 'zullen spoedig voltooid worden', meldt persbureau Bloomberg.

"De overeenkomsten onderstrepen de succesvolle strategie van de regering-Trump om eerlijke resultaten te bereiken met onze bondgenoten en zo onze nationale veiligheid te beschermen en wereldwijde uitdagingen voor de staal- en aluminiumindustrie aan te pakken'', meldt het Witte Huis.

'Nationale veiligheid'

In maart voerden de VS invoertarieven van 25 procent op buitenlands staal en 10 procent op aluminium in vanwege 'de nationale veiligheid'. Buurlanden Canada en Mexico werden direct uitgezonderd van de maatregel, en na wekenlang intensief overleg ook de EU.

De uitzondering voor de EU en de andere bondgenoten zou vandaag, 1 mei, aflopen. Ondanks bezoeken van de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel aan Washington leken de sancties vandaag toch echt in te gaan, maar nu is er dus een maand extra om verder te onderhandelen.

'Langer in onzekerheid'

Een maand waar de Europese Commissie overigens helemaal niet op zit te wachten, want hierdoor duurt de onzekerheid voor bedrijven langer. Op dit moment passen bedrijven er hun beslissingen op aan, meldt de Commissie in een persbericht.

De Commissie herhaalt nog eens dat het volledig uitgezonderd moet worden van de regels, omdat het argument van 'nationale veiligheid' niet geldt. De overcapaciteit van staal en aluminium wordt bovendien niet door Europese bedrijven veroorzaakt.

Kaag: EU en VS hebben baat bij uitstel

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel reageert iets milder. "[Het is] goed dat de EU uitgezonderd blijft van de heffingen die de VS heeft ingesteld op staal- en aluminiumproducten. Dit geeft tijd om deze kwestie verder te bespreken. Zowel de VS als de EU hebben hier baat bij", zegt ze in een e-mailstatement.



Volgens haar is het belangrijk dat de EU eensgezind blijft optrekken. "Uiteraard blijft de EU zich onverminderd inzetten voor een permanente uitzondering of, nog beter, eliminatie van de heffingen op staal- en aluminium. Dit is van groot belang voor zowel producenten als andere bedrijven actief op deze markten. Evenals hun werknemers."

Pijlen op China

De omstreden heffingen werden begin maart officieel aangekondigd door Trump, maar al snel bleek dat er nog wel over onderhandeld kan worden. Met Zuid-Korea werd al eerder een aparte handelsdeal gesloten. De heffingen zijn al wel van kracht voor China, het land dat in de ogen van de VS (en de EU) verantwoordelijk is voor de overvloed aan goedkoop staal.

Nederland zou goed kunnen verdienen aan een handelsoorlog tussen de VS en China:

Pakket tegenmaatregelen

Als de sancties van kracht waren geworden voor Europa, had dat ook de Amerikaanse export geraakt. Europa had al een pakket tegenmaatregelen klaar liggen, met onder andere heffingen op Amerikaanse producten zoals Harley-Davidsons, jeans en bourbon. Die heffingen zouden dezelfde waarde hebben als de 2,8 miljard euro die de staalheffingen de EU zouden kosten.

Lees ook:

Dit is de EU van plan als Trump z'n handelsoorlog doorzet

Voor Nederlandse producenten, waarvan Tata Steel de belangrijkste is, betekent het uitstel een maand langer in spanning afwachten. De VS is voor Nederland een belangrijke uitvoermarkt voor staal. In 2017 werd er voor 570 miljoen euro aan staal naar de VS geëxporteerd, blijkt uit cijfers van het CBS.

Daarmee staat de VS met 6 procent van de export op de vijfde plek, na Duitsland (30 procent), België (12 procent), Frankrijk (9 procent) en het Verenigd Koninkrijk (8 procent). Het gaat wel grotendeels om staal dat niet in Nederland is gemaakt, maar is ingevoerd uit het buitenland.